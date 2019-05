Verrassingen Gary Wilson en David Gilbert plaatsen zich voor halve finales WK snooker

Gary Wilson (WS-32) en David Gilbert (WS-16) hebben zich woensdagnamiddag in het Crucible Theatre van Sheffield voor de halve finales van het wereldkampioenschap snooker geplaatst. Wilson won met 13-9 van Ali Carter (WS-19), Gilbert schakelde Kyren Wilson (WS-8) met 13-8 uit.

De 33-jarige Gary Wilson, die in de eerste ronde Luca Brecel (WS-14) nipt met 10-9 uit het toernooi wipte, verloor tegen tweevoudig vicewereldkampioen Carter de eerste drie frames, maar kwam dan op toerental. De eerste sessie kon hij met een 5-3 voorsprong afsluiten, na de tweede sessie was het 9-7. In de slotsessie klampte Carter nog aan tot 10-9, waarna Wilson drie frames op rij won voor zijn plaats bij de laatste vier.

Kyren Wilson had in zijn achtste finale tegen Barry Hawkins (WS-9) nog een grootse indruk gemaakt, maar scoorde tegen Gilbert slechts twee hoge breaks (138 en 58). De 37-jarige Gilbert toonde zich met breaks van 68, 60, 109, 82, 78, 102, 72, 58, 60, 56, 60 en 63 heel wat productiever.

In de halve finales (best of 33) neemt Gary Wilson het donderdag, vrijdag en zaterdag op tegen de winnaar van het duel tussen Judd Trump (WS-7) en de Schot Stephen Maguire (WS-15). Gilbert treft de Schot John Higgins (WS-5) of de Australiër Neil Robertson (WS-4).

Zowel Gilbert als Wilson schopten het nooit eerder zo ver op een WK. Gilbert plaatste zich vier keer eerder op de hoofdtabel. Drie keer verloor hij in de eerste ronde, één keer in de tweede (in 2012). Voor Wilson, die in 2004 als 19-jarige wel het WK -21 won, is het pas de tweede WK-deelname. In 2017 eindigde het in de eerste ronde.