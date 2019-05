Hasselt -

Vandaag start de actie ‘Mei Plasticvrij’. De bedoeling is dat je in de maand mei zo weinig mogelijk plastic gebruikt. Niet gemakkelijk, maar toch bestaan er heel wat alternatieven. Machteld Lambrichts opende in december de plasticvrije winkel Klinder in Hasselt waarmee ze bezoekers wil overtuigen om plasticvrij te shoppen. Een primeur in de stad.