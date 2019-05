Britse premier May ontslaat defensieminister na lek rond telecomreus Huawei

De Britse premier Theresa May heeft haar minister van Defensie Gavin Williamson ontslagen. Williamson zou informatie gelekt hebben over de rol van de Chinese telecomreus Huawei in de uitrol van een 5G-netwerk in Groot-Brittannië.

The Daily Telegraph bracht vorige week naar buiten dat de Britse nationale veiligheidsraad, die premier Theresa May voorzit, heeft beslist om de Chinese technologiereus toe te laten infrastructuur zoals antennes te bouwen voor de uitrol van een 5G-netwerk in Groot-Brittannië. Een gênant lek, want officieel voert het Verenigd Koninkrijk een onderzoek naar Huawei en de banden van het bedrijf met de Chinese overheid. Bovendien kwamen de details van de vergadering nauwelijks uren na de bijeenkomst naar buiten in de pers, wat de verdeeldheid van de regering van May opnieuw pijnlijk blootlegt. Dat Britse ministers vertrouwelijke informatie lekken naar de pers is schering en inslag, maar het gebeurt zelden dat er ook informatie naar buiten komt uit uiterst gevoelige vergaderingen zoals die van de nationale veiligheidsraad.

Meteen na de gebeurtenissen besliste May een onderzoek naar de kwestie te openen. Daaruit zou blijken dat defensieminister Gavin Williamson de schuldige is. De premier schreef Williamson woensdag een brief waarin ze hem vraagt een stap opzij te zetten. Eerder op de dag hadden de twee al een ontmoeting. In haar brief zegt ze dat er “overtuigend bewijs” is voor Williamsons aandeel in de zaak. Bovendien heeft hij “niet volgens dezelfde standaard” aan het onderzoek meegewerkt als de anderen, zegt May. “Er is geen andere geloofwaardige versie van de gebeurtenissen om dit lek uit te leggen.”

Williamson zelf blijft ontkennen dat hij gevoelige informatie naar buiten heeft gebracht. De man wordt beschouwd als een trouwe bondgenoot van May en was vroeger fractieleider voor de Tories in het parlement. Hij wordt vervangen door Penny Mordaunt, een voormalige minister van Internationale Ontwikkeling die de laatste maanden vooral opviel door haar pro-brexit-betogen in het parlement.