Greg Van Avermaet is favoriet om zichzelf op te volgen in Ronde van Yorkshire

Greg Van Avermaet verdedigt donderdag in de Ronde van Yorkshire zijn titel. Met Serge Pauwels heeft hij ook nog een ploegmaat aan zijn zijde die de Ronde won in 2017. De Oost-Vlaming mikt opnieuw op de eindzege, maar dan moet hij wel afrekenen met Chris Froome, Nathan Haas, Jonathan Hivert en nog enkele outsiders.

De Ronde van Yorkshire is sinds dit jaar een wedstrijd buiten categorie, maar heeft af te rekenen met heel wat concurrentie. Dat laat zich ook voelen aan het deelnemersveld. Chris Froome is er el bij, maar de kans dat hij zich gaat mengen in de strijd om de eindzege is niet zo groot, al sprak de viervoudige Tourwinnaar wel zijn ambitie uit. “Ik wil hier goed voor de dag komen”, zei hij. “Voor eigen volk, en zeker voor zo’n enthousiast publiek, maar ik heb nog lang niet die topvorm te pakken.”

Een echt parcours op z’n maat is het ook niet. De eerste etappe, van Doncaster naar Selby, over 178,5 kilometer eindigt wellicht met een massasprint. Zonder Marcel Kittel, diens ploeg gaf in laatste instantie aan dat de Duitser “niet klaar” is. Op dag twee trekt het peloton van Barnsley naar Bedale, over 132 kilometer, onderweg ligt er één klimmetje, maar interessant is vooral de passage over het circuit van het WK-parcours in september, 16,5 kilometer. Daarna is het nog 40 kilometer richting finish, opnieuw kansen voor sprinters, al kan het weer, dat donderdag vrij slecht zal zijn, met regen en Britse wind, misschien wel zijn rol spelen.

Op dag drie krijgen de renners 135 kilometer voorgeschoteld, onderweg liggen er vijf klimmetjes, maar daarna is het nog 30 kilometer richting meet, ideaal voor vluchters. Dan is er nog de slotrit, met in de beginfase enkele hellingen, en vooral toch de lastigste finale van deze rittenkoers, met de Côte de Greenhow Hill (3,3 kilometer aan 8,2%) en de Côte de Otley Chevin (1,4 kilometer aan 10,3%). Zaak is om daar het verschil te maken, vervolgens wacht nog 20 kilometer naar de finish in Leeds.

Favorieten

Van Avermaet is favoriet om zichzelf op te volgen en kan in de slotrit zijn ding doen. Lukt het hem niet, dan zijn er nog ploegmaten Serge Pauwels en Alessandro De Marchi om hun kans te gaan. Andere gegadigden zijn Tom-Jelte Slagter, Lilian Calmejane, Jonathan Hivert of Nathan Haas en wie weet kan Tom Pidcock wel verrassen.

Ook de vrouwen rijden hun Ronde van Yorkshire, op vrijdag en zaterdag, over dezelfde omloop als de mannen en met hetzelfde prijzengeld. Vorig jaar kroonde Megan Guarnier zich tot eindwinnares, maar zij is intussen met wielerpensioen. Lizzie Deignan won in 2017, maar de Britse is nog niet terug op topniveau, nadat ze moeder werd van Orla in september 2018.

Palmares:

2018: Greg Van Avermaet

2017: Serge Pauwels

2016: Thomas Voeckler (Fra)

2015: Lars Petter Nordhaug (Noo)