Verschil tussen titel en tweede plaats voor KRC Genk: minstens 15 miljoen

Eén puntje tegen Antwerp. Of drie punten in de volgende drie wedstrijden, in het geval dat Antwerp nog 12 op 12 pakt. Dat is alles wat KRC Genk nog scheidt van zekerheid omtrent de tweede plaats én een plek in de poules van de Europa League. Al droomt heel Genk natuurlijk van de landstitel én dat rechtstreeks ticket voor de Champions League. Het verschil, uitgedrukt in euro’s? Minstens vijftien miljoen. Een voorzichtige berekening.