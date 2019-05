Sara trok na sluiting Ford Genk naar Keulen: “Vijftig jaar terug in de tijd”

Opglabbeek -

“Blijf bij ons”, was de simpele vraag die Sara Gielen uit Opglabbeek van de Forddirectie kreeg toen de fabriek in Genk sloot. Dus vertrok ze met haar gezin, na een familieraad, naar Keulen. Vier jaar en opnieuw een reorganisatie later, is Sara professioneel zonet aan een tweede hoofdstuk binnen de Duitse fabriek begonnen. “Ford blijft Ford, alles is er goed gestructureerd, in welk land je ook werkt. Al kunnen de Duitsers op het vlak van discipline nog veel van Genkse oud-collega’s leren.”