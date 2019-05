Brandpreventieadviseur Tim Renders roept op om heel voorzichtig om te springen met de batterij van elektrische fietsen. Maandag werd een woning in Diepenbeek zwaar beschadigd toen een batterij vuur vatte.

De brand die maandagavond een woning aan de Jeugdstraat in Diepenbeek onbewoonbaar maakte, werd veroorzaakt door de batterij van een elektrische fiets die tijdens het opladen in brand vloog. En dat is ...