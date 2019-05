Is Cristiano Ronaldo de nieuwe eigenaar van de duurste wagen ter wereld?

Cristiano Ronaldo is één van de absolute grootverdieners van de sportwereld. Het zal u daarom wellicht niet verbazen dat zijn naam erg prominent genoemd wordt wanneer we het hebben over de eigenaar van de duurste wagen ter wereld. Dat is de Bugatti La Voiture Noire. Volgens het Spaanse AS zou de Portugese superster de razendsnelle machine gekocht hebben voor een slordige 11 miljoen euro.

Bugatti bouwde het nieuwe model ter ere van het 110-jarig bestaan van het automerk. De Franse fabrikant presenteerde de La Voiture Noire op de autoshow in Genève eerder dit jaar. Er zou naar verluidt slechts één exemplaar van de wagen bestaan, een prototype. Hoe dan ook, La Voiture Noire is een indrukwekkend staaltje techniek: het ding heeft een W16-motor (zestien cilinders, nvdr.) met turboaandrijving en kan een indrukwekkende topsnelheid van 420 kilometer per uur halen.

De Franse wagenfabrikant wist te melden dat hun nieuwe model nu een eigenaar heeft. Wie dat is, is niet officieel geweten, maar volgens de geruchten lijkt alles in de richting van Cristiano Ronaldo te wijzen. De Portugees is immers een liefhebber van dure en luxueuze sportwagens en met zijn jaarloon van ongeveer 30 miljoen euro kan hij zeker een La Voiture Noire aanschaffen. Ronaldo is daarnaast al eigenaar van enkele Bugatti’s, waaronder de zeer bekende Bugatti Veyron.

Hoe dan ook, of Ronaldo nu de nieuwe eigenaar is van de peperdure Bugatti of niet: de koper zal nog tot 2021 moeten wachten om de wagen in ontvangst te nemen. De huidige La Voiture Noire is slechts een prototype: het Franse merk is momenteel nog volop bezig met het finaliseren van het ontwerp.

Foto: REUTERS

