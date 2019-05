Duitse kampioen Pascal Ackermann blijft John Degenkolb en Alexander Kristoff voor in massasprint Eshborn-Frankfurt

Duits kampioen Pascal Ackermann (BORA - hansgrohe) heeft woensdag in eigen land Eschborn-Frankfurt gewonnen, de klassieker voor de WorldTour die voorheen bekend stond als Rund um den Henninger Turm. In een sprint van een omvangrijke groep klopte hij zijn landgenoot John Degenkolb en de Noor Alexander Kristoff. Baptiste Planckaert werd zesde, Lawrence Naesen achtste.

De 57e editie van de belangrijkste wielerwedstrijd in Frankfurt was dit jaar met ruim twintig kilometer ingekort. De afstand die de renners tussen startplek Eschborn en aankomstplaats Frankfurt am Main moesten afleggen was nog 187,5 kilometer, met in de eerste 140 kilometer heel wat klimwerk in het Taunusgebergte, dat de sprinters moesten zien te overleven.

Zeven renners kozen voor de vroege vlucht. De Belgen Mathias Van Gompel en Dimitri Peyskens hadden daarin het gezelschap van Casper Pedersen, Evgeniy Shalunov, Artyom Zakharov, de hervattende Yoann Offredo en Sebastian Schönberger. Peyskens en Shalunov bleken voorin de sterkste renners en vormden verder in de heuvelzone een nieuwe kopgroep, samen met Davide Ballerini, François Bidard, Geoffrey Soupe en Kristian Sbaragli.

De steile Mammolshain-klim, die viermaal moest overwonnen worden, vormde een sleutelpunt in de koers. Bij de voorlaatste passage bracht de helling onder meer Kristoff even in de problemen, terwijl Sloveens kampioen Matej Mohoric de oversteek maakte naar de vlucht. De voorsprong die op dat moment al was gezakt tot een halve minuut bleek niet voldoende om het peloton af te houden. BORA - hansgrohe en UAE Team Emirates organiseerden de jacht.

Nadat de laatste pionnen van de kopgroep werden gegrepen op 4,2 kilometer van de finish, kon de groep zich in het bochtenrijke, smalle circuit in Frankfurt organiseren voor de sprint. Manuele Boaro probeerde die nog even te ontlopen, maar kon de trein van BORA - hansgrohe voor Ackermann niet ontregelen. Ackermann koos het wiel van Kristoff in de laatste aanloop richting sprint, waarin hij nog enkele pittige manoeuvres moest uitvoeren om voorbij Davide Cimolai (vierde) te geraken.



Twee Belgen eindigden in de top tien: Baptiste Planckaert (Wallonie-Bruxelles) werd zesde, Lawrence Naesen (Lotto Soudal) achtste. Daarmee bleef die laatste zijn oudere broer Oliver voor, die vorig jaar nog derde was geworden in Frankfurt en nu met een zestiende plaats naar huis moest. Michael Matthews, de nummer twee van 2018, haalde de finish trouwens niet.

De 25-jarige Ackermann, die vorige week de Ronde van Alpen verliet na een stevige val in de openingsrit, kwam in Frankfurt zijn deelname op de Ronde van Italië verder voorbereiden. Op 11 mei start hij aan zijn eerste grote ronde. Op de erelijst van de Duitse WorldTour-wedstrijd is Ackermann de opvolger van Kristoff. Die won van 2014 tot 2018 vier keer op rij (in 2015 werd de wedstrijd wegens terreurdreiging afgelast). Ackermann zit dit seizoen aan drie zeges. Eerder won hij de Clasica de Almeria (1.BC) en de de Bredene Koksijde Classic (1.BC).

Uitslag:

1. Pascal Ackermann (Dui/BOH) 187,5 km in 4u23:36 (gem. 42,68 km/u)

2. John Degenkolb (Dui/TFS) op 0:00

3. Alexander Kristoff (Noo/UAD) 0:00

4. Davide Cimolai (Ita/ICA) 0:00

5. Hugo Hofstetter (Fra/COF) 0:00

6. Baptiste Planckaert (Bel/WVA) 0:00

7. Davide Gabburo (Ita/NSK) 0:00

8. Lawrence Naesen (Bel/LTS) 0:00

9. Marco Haller (Oos/TKA) 0:00

10. Grega Bole (Sln/TBM) 0:00