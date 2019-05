Scheidsrechtersbaas geeft zijn oordeel: VAR scoort 9 op 10, handspel van Mata tegen Anderlecht was geen strafschop

De Video Assistent Referee (VAR) is afgelopen weekend in de play-offs van de Jupiler Pro League een recordaantal keren moeten tussenkomen. Van de tien interventies waren er wel negen correct, zo liet scheidsrechtersbaas Johan Verbist in zijn wekelijkse analyse van de VAR weten.

Enkel in de derby tussen Moeskroen en KV Kortrijk ging de videoref de mist in. Scheidsrechter Boterberg duwde Noë Dussenne in de 23e minuut de rode kaart onder de neus, nadat de verdediger met gestrekt been fel was doorgegaan op Teddy Chevalier. De VAR kwam nog tussen, maar dat was volgens scheidsrechtersbaas Verbist onnodig. Boterberg hield gelukkig vast aan zijn beslissing.

De negen andere tussenkomsten van de VAR op speeldag zes van de play-offs waren terecht, aldus Verbist. Onder meer de strafschop voor Standard en de afgekeurde doelpunten van Ito (KRC Genk) en Wesley Moraes (Club Brugge) werden correct beoordeeld.

Ook de beslissing om RSC Anderlecht op bezoek bij Club Brugge geen strafschop toe te kennen voor handspel van Clinton Mata was volgens de scheidsrechtersbaas terecht. “Bij een kapbeweging van Adrien Trebel krijgt Clinton Mata, die een sliding uitvoert, de bal tegen de arm. Die arm, waar hij op steunt, bevindt zich in een natuurlijke houding. Een bal tegen de steunarm in natuurlijke houding is geen handspel”, zegt Verbist. “Het was dus een correcte beslissing van de scheidsrechter om verder te spelen. Ook de beslissing van de VAR om niet tussen te komen was juist.”