Iker Casillas afgevoerd naar ziekenhuis na hartaanval

Doelman Iker Casillas heeft volgens de Spaanse sportkrant Marca en verschillende Portugese media een hartaanval gehad. De Spaanse wereldkampioen, die al enkele jaren voor FC Porto speelt, werd afgevoerd naar het ziekenhuis waar hij meteen geopereerd werd.

Over de precieze omstandigheden is momenteel geen duidelijkheid. De 37-jarige Casillas zou onwel geworden zijn op training. De hartoperatie zou weliswaar geslaagd zijn en Casillas zou momenteel buiten levensgevaar zijn. Dit seizoen komt hij niet meer in actie voor Porto, dat met Benfica een hevige strijd voert om de titel in de Liga NOS.

Casillas was lang een van de beste doelmannen ter wereld in dienst van Real Madrid. Hij speelde liefst zestien seizoenen voor de Koninklijke, zijn jeugdclub. Hij won alles wat er te winnen valt, waaronder vijf titels en drie keer de Champions League. Met Spanje werd hij in 2010 wereldkampioen en twee keer Europees kampioen (2008, 2012). Casillas is de speler met de meeste wedstrijden in de Champions League.