Demir over rellen Schaarbeek: “Veroorzaakt door politici die lak hebben aan rechtstaat”

Valse informatie op sociale media heeft de rellen aan een school in Schaarbeek mee in de hand gewerkt. Dat zei burgemeester Bernard Clerfayt (Défi) dinsdag nadat protesten aan die school uit de hand waren gelopen. Hij wees daarbij met een beschuldigende vinger naar politici van PS en CDH. N-VA-politica Zuhal Demir gaat daar nu op verder en stelt het zelfs nog scherper. Ze heeft het over ‘allochtone politici die lak hebben aan de rechtstaat’.