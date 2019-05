Rampzalig scenario voor kalender dreigt na bekerwinst KV Mechelen

KV Mechelen en niet AA Gent heeft zich tot bekerwinnaar 2019 gekroond. Op papier mag Malinwa Europa in, maar zo simpel ligt dat niet met Operatie Propere Handen dat richting een conclusie sluipt.

De laatste zitting in het matchfixing-dossier is pas voorzien op 28 mei. Dat kan tot nu tot verregaande problemen leiden omdat KV Mechelen de beker heeft gewonnen. Zeker als KVM veroordeeld wordt voor matchfixing, dan riskeert namelijk de verkeerde ploeg in de finale van de play-offs te belanden.

Op papier heeft KV Mechelen een ticket voor de Europa League binnen. Of Malinwa in dat geval effectief één van de Belgische vertegenwoordigers in Europa wordt, zal dan evenwel nog afwachten zijn tot het vonnis in het matchfixing-dossier. Als KV Mechelen daar schuldig bevonden wordt, ziet het zijn Europese licentie afgenomen.

In dat scenario gaat er een extra Europees ticket naar de competitie en moet niet de nummer vier, maar wel de nummer vijf uit Play-off 1 de finale van de play-offs om het laatste Europese ticket beslechten. Het enige probleem: die match staat gepland op zondag 26 mei. Terwijl de laatste zitting in het matchfixing-dossier dus pas op dinsdag 28 mei gepland staat, en de uitspraak vermoedelijk voor nog later zal zijn.

Wie moet dan die finale spelen? De nummer 4 of de nummer 5 uit het klassement? Men riskeert om de verkeerde ploeg de wei in te sturen. De Pro League is alleszins niet van plan de play-off-finale uit te stellen.

De scenario’s:

OPTIE 1: KV Mechelen gaat vrijuit in dossier Propere Handen

- KV Mechelen ­kwalificeert zich rechtstreeks voor de groepsfase van de ­Europa League.

- De nummer vier uit Play-off 1 speelt een barragematch tegen de winnaar van Play-off 2 voor het laatste (en ­laagste) ticket voor de Europa League.

OPTIE 2: KV Mechelen wordt veroordeeld in dossier Propere Handen

- KV Mechelen krijgt geen Europese licentie.

- De nummer drie uit Play-off 1 kwalificeert zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Europa League.

- De nummer vijf uit Play-off 1 speelt een barragematch tegen de winnaar van Play-off 2 voor het laatste (en laagste) ticket voor de Europa League. (*)

(*) Dit zou rampzalige gevolgen voor de kalender kunnen hebben, want zolang er geen definitieve uitspraak in de zaak van de match­fixing is, is er ook geen duidelijkheid over wie de tegenstander van de winnaar van Play-off 2 voor het Europese ticket wordt. De barragewedstrijd is nu voorzien voor zondag 26 mei, maar het is zeer twijfelachtig of er tegen dan al een definitieve uitspraak van het BAS zal zijn.