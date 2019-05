Leerlingen VBS Ellikom verzorgen wilde bijen

Ellikom

Opglabbeek - In kader van het Bij-zonderproject hebben de 15 leerlingen van de tweede graad in VBS Ellikom het leven van het wilde bijenvolkje aan Meeuwerkant in Ellikom opgevolgd.

Per groep werden aan de hand van didactisch materiaal de namen van de vlijtige en goedaardige bijen genoteerd. Het is een soort wetenschappelijk onderzoek waarbij de rosse metselbij, gehoornde metselbij, kleine klokjesbij, donkere wilgenbij, weidehommel en de vrij zeldzame smalbandwegbij werden waargenomen toen ze een geschikt holletje in het bijenhotel aan het zoeken waren om hun broedsel in te leggen. Met dit bijenhotel, passend in hun project, zorgen de kinderen voor extra broedplaats en het voortbestaan van deze nuttige diertjes.

Het is altijd mooi om te zien hoe de kinderen van een opdracht een spel maken en daardoor ook het maximum uit hun opzoekingen halen. Het zijn ook momenten waarbij juf Annemie de kinderen kan loslaten, laten genieten van hun vrijheid en toch leren.

Jan de bijenman had voor het juiste bloemenmengsel gezorgd, waar de bijen verzot op zijn. De Natuurpunters Eugene en Jan hielpen de kinderen bij het inzaaien en het onderharken van het zaaigoed. Toch wel een niet alledaags werk voor de 9- en 10- jarigen. Hier komt binnen enkele weken een mooie bloemenweide waar de jonge bijtjes voldoende voedsel vinden.

Dit project is een succes, door de juiste ligging, oriëntatie en de in vorige jaren ingezaaide bloemenweide is er een overaanbod van wilde bijen en dringt zich een renovatie van het bijenhotel op.