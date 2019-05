K!Di gaat op koorkamp

Dilsen

Dilsen-Stokkem - Op vrijdag 26 april vertrok het kinderkoor K!Di weer richting Zutendaal voor een weekend vol zingen, lachen, spelen...

Met zo'n 61 personen waren we in totaal op kamp. Ook dit jaar werden de activiteiten en de thema's helemaal uitgewerkt door onze jeugdwerking. Op vrijdagavond gingen we van start in het thema carnaval. Piekfijn uitgedost werden de jongeren bij onze kampplaats afgezet.

Na een '10 jaar K!Di- quiz' ging de avond voor de oudsten van de groep verder in de vorm van een halloweentocht tot in de late uurtjes.

Op zaterdagochtend werden de K!DZ verrast, want het leek wel of de Sint was geweest. De crew had voor een lekkernij gezorgd en er werden sinterklaasprenten ingekleurd.

Op zaterdagnamiddag vierden we alvast de 10de verjaardag van K!Di met een fantastisch verjaardagsmenu en heerlijke verjaardagstaarten. We maakten het heel speciaal door voor één keer iedereen een gelukkige verjaardag te wensen!

Eer het zondagnamiddag was, vierden we nog Kerstmis.. we telden af naar nieuwjaar, hielden een foute party en raapten paaseieren.

Zondagmiddag werd het kamp afgesloten met een festival. Onze lunch bestond uit een hamburger uit een echte festival- foodtruck! Alle aanwezigen kregen een trofee overhandigd en we gingen op de foto als echte sterren.

Wil je de foto's van ons kamp zien, deze zijn terug te vinden op onze website www.kinderkoordilsen.be.

Ondertussen werken we keihard verder aan de voorbereiding van ons jubileumconcert, 10 jaar K!DI! Dit zal plaatsvinden in de kerk van Dilsen, op zondag 26 mei 2019, om 15 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij de bestuursleden.