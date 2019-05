Bourgeois waarschuwt voor “groteske leugens” van links: “Laat u niets wijsmaken”

Terwijl de provinciale optochten van de socialisten in heel Vlaanderen stilaan van start gaan, lanceert Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) een video om te waarschuwen voor de linkse leugens. ‘Vandaag hoort u allerlei fabeltjes.’

“Ik hoop dat u er met volle teugen van geniet, u verdient een dagje rust.” Zo spreekt Geert Bourgeois alle werkende mensen aan vandaag. Zelf neemt hij geen dagje verlof, hij maakt van de gelegenheid gebruik om de Vlaams-nationalistische versie van 1 mei op sociale media rond te delen. “Vandaag hoort u allerlei fabeltjes van groenen, socialisten en hun bevriende organisaties”, klinkt een forse minister-president. “Normaal heb ik niet de gewoonte op al die sloganeske verklaringen te reageren. Maar binnenkort moet u een belangrijke keuze maken. Daarom moet ik de puntjes op de i zetten. Het zijn groteske leugens die ze vertellen. Normaal neem ik zo’n woord niet snel in de mond, zo kent u mij wel. De waarheid heeft nu eenmaal haar rechten.”

“Zij willen u laten geloven dat het kommer en kwel is in dit land, dat de armoede stijgt, de koopkracht gedaald is, dat de regering uw pensioen verlaagd heeft, dat de N-VA de hakbijl in de sociale zekerheid heeft gezet. Niets is minder waar.”

Daarna somt Bourgeois - de Vlaamse ‘cijferman’ met een olifantengeheugen - een lijstje aan tegenargumenten op: “We hebben deze regeerperiode 224.000 jobs gecreëerd, de werkzaamheidsgraad is tot bijna 75 procent in Vlaanderen gestegen, dankzij de taxshift hebben alle werknemers een netto loonsverhoging gekregen, de laagste inkomens kregen er zelfs dertiende maand erbij. Ook gepensioneerden en werkzoekenden zijn we niet vergeten, de sociale minima verhoogd tot 11 tot 17 procent; facturen zijn niet sneller gesten dan uw inkomen. Koopkracht gemiddeld met vijf procent gestegen dankzij het regeringsbeleid. Het risico op armoede is gedaald van 15,3 in 2014 tot 13,5 in 2018. Vlaanderen scoort hiermee als tweede beste van alle EU-landen. Door de hervomring van de kinderbijslag zal het armoederisico zal met 15 procent dalen. Inkomensognelijkheid neemt helemaal niet toe. In 2008 rijkste 20 4,1 keer zoveel als armste , vandaag 3,8 keer. Een lichte afname dus. Van een hakbijl kun je niet spreken, beste mensen dit zijn de enige juiste cijfers.”

Hij eindigt met een waarschuwing: “Laat u niets wijsmaken. Als het van mij afhangt gaan we verder op dit spoor.” De 1 mei-boodschap van John Crombez (SP.A) klonk gisterenavond heel anders. In de Genste Vooruit klonk het zo: “De rechtse partijen die sinds 2014 aan de macht zijn, hebben het sociale weefsel in Vlaanderen en België kapotgemaakt. Ze zorgen ervoor dat zekerheid, het begin van alles, een luxegoed voor de elite aan het worden is. Maar dat wil de sp.a niet laten gebeuren. Nu niet. Na 26 mei niet. En nooit niet.”