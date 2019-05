Maaike Cafmeyers horrorverhaal bij de tandarts: “Stembanden waren verlamd en kon niet meer slikken”

De West-Vlaamse actrice Maaike Cafmeyer gaat niet zo graag naar de tandarts, en daar heeft ze een erg goede reden voor. In het nieuwe Eén-programma ‘Is er een dokter in de zaal’ met Philippe Geubels vertelt ze een horrorverhaal dat ze nooit zal vergeten. “Mijn tandarts had mij niet genoeg verdoofd waardoor ze een tweede spuitje moest zetten”, aldus Maaike. “Maar toen heeft ze iets geraakt wat niet mocht.”