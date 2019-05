Kylie Jenner wil tweede kindje met Travis Scott

Jenner was de afgelopen dagen druk in de weer met het organiseren van het verjaardagsfeestje van haar vriendje, rapper Travis Scott. Fans kunnen alle voorbereidingen volgen op Instagram en Jenner kan het dan ook niet laten om haar liefde voor Scott van de daken te schreeuwen. “Je bent voor mij een partner, een vader, een beste vriend en een echtgenoot”, schrijft ze bij een van de vele foto’s. “Ik wens je een fantastische verjaardag: laten we vaak seks hebben en een tweede kindje krijgen.”

Ook Travis liet zich van zijn mooiste kant zien en beantwoordde de liefdesverklaring meteen. “Ik hou van je mama/vrouwtje. Laten we voor altijd samen zijn.” Daarmee lijken de liefdesperikelen van de afgelopen maanden, Travis zou volgens entertainmentsite TMZ een scheve schaats gereden hebben, helemaal van de baan.