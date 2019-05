Grootste serie updates sinds ontstaan van Facebook: dit verandert er

De app van Facebook wordt geüpdatet en zal meer focussen op groepen en private conversaties. Dat heeft Facebook-baas Marc Zuckerberg dinsdag aangekondigd op de jaarlijkse F8-conferentie van het bedrijf in San Jose. Zo zullen leden van hulpgroepen anoniem vragen kunnen stellen, en worden de gesprekken in Messenger zoals verwacht versleuteld.

“De toekomst is privé”, zei Zuckerberg dinsdag. “De privésfeer geeft ons de vrijheid om onszelf te zijn.” Zo kondigde Zuckerberg aan dat het bedrijf meer gaat inzetten op versleutelde conversaties en op groepen. Die worden steeds populairder omdat mensen steeds minder publieke berichten willen posten en op zoek gaan naar manieren om op een intieme manier met vrienden en familieleden te communiceren. Zuckerberg kondigde dinsdag onder meer aan dat leden van bepaalde groepen anoniem vragen kunnen posten over gevoelige medische informatie, meldt NBC News.

Gebruikers zullen ook gemakkelijker contact kunnen leggen met mensen met gelijke interesses of hobby’s. De toename van zogeheten groepen maakt dat het bedrijf ook extra aandacht heeft voor het aanpakken van hackers, spammers en andere partijen die Facebook willen misbruiken voor het verspreiden van nepnieuws en verkeerde informatie en theorieën.

Een andere maatregel is de volledige versleuteling van berichten die via Messenger verstuurd worden, zoals dat nu al het geval is bij WhatsApp. Daarnaast zal het mogelijk worden om via Messenger vrienden uit te nodigen om samen video’s te bekijken.

Datingservice?

Verder komt Facebook in verschillende landen met een datingservice en wordt het voor leden gemakkelijker om evenementen en gebeurtenissen in de buurt te ontdekken. Volgens kenners is sprake van de grootste serie updates door Facebook in het bestaan van het bedrijf.

Facebook kwam de laatste jaren onder vuur te liggen door het ene na het andere schandaal in verband met de privacy. Rode draad daarbij was dat de socialenetwerksite geregeld te los met de gegevens van zijn gebruikers omsprong. “We hebben niet de beste reputatie als het op de bescherming van de privésfeer aankomt, om het vriendelijk te formuleren”, zei Zuckerberg daarover.