In de voorlaatste aflevering van Blind Gekocht is het de beurt aan Tom en Vicky om hun nieuwe huis te ontdekken. Ze merken op dat de kamers nogal een laag plafond hebben. “Dat is leuk voor de Efteling, maar niet bij je thuis”, aldus Vicky. En ook de woonexperten zijn niet omver geblazen van het huis. “Spuuglelijk, punt”, klinkt het zelfzeker.