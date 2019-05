Marcel Kittel verschijnt niet aan de start in Ronde van Yorskhire: “Hij is op dit moment niet goed genoeg”

Marcel Kittel zal wegens gezondheidsproblemen niet van start gaan in de Ronde van Yorkshire, die donderdag begint. Dat heeft zijn team Katusha-Alpecin woensdag laten weten.

De 30-jarige Duitser is niet meteen aan zijn beste seizoen bezig. Kittel mocht dit jaar nog maar een keer juichen, begin februari in de Trofeo Palma. “Marcel is en blijft een wielrenner van wereldklasse, maar op het moment is hij niet goed genoeg. Zo kan het niet lang meer doorgaan”, gaf ploegleider Dirk Demol meer uitleg.

Kittel zal naar verwachting terugkeren voor de Ronde van Californië, die 12 mei van start gaat.