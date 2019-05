Ruben Bemelmans bereikt kwartfinales in dubbelspel in Seoel

Ruben Bemelmans heeft zich woensdag aan de zijde van de Oekraïner Sergiy Stakhovsky geplaatst voor de tweede ronde (kwartfinales) in het dubbelspel van het Challengertoernooi in het Zuid-Koreaanse Seoel (hard/108.320 dollar).

Bemelmans en Stakhovsky klopten in de eerste ronde het lokale duo Hong Chung en Jea Moon Lee in twee snelle sets: 6-1 en 6-2. De partij duurde 54 minuten. In de volgende ronde wachten Francis Casey Alcantara uit de Filipijnen en de Japanner Shintaro Imai.

In het enkelspel sneuvelde Bemelmans (ATP 163) in Seoel in de tweede ronde tegen de Australiër Max Purcell (ATP 268) in 6-2 en 7-6 (7/4). De Limburger was als veertiende reekshoofd vrij in de openingsronde.