Golden State diept kloof met Houston uit, Milwaukee maakt gelijk tegen Boston

Golden State heeft dinsdag in de halve finales van de play-offs in de Western Conference van de Noord-Amerikaanse profbasketcompetitie NBA ook zijn tweede wedstrijd tegen Houston gewonnen. De Warriors haalden het met 115-109.

Kevin Durant leidde Golden State met 29 punten naar de overwinning, en ook Klay Thompson (21 ptn) en Stephen Curry (20 ptn) hadden een belangrijk aandeel in de zege. Aan de overkant volstonden de 29 punten van James Harden niet. Golden State leidt met 2-0, zaterdag kijken beide teams mekaar in Houston een derde maal in de ogen.

In het oosten houden Milwaukee en Boston elkaar na twee duels in de halve finales in evenwicht, na de 123-102 winst van de Bucks. Milwaukee kon vooral rekenen op een sterke Giannis Antetokounmpo (29 ptn) en Khris Middleton (28 ptn). Voor Boston was het in de nacompetitie de eerste nederlaag. Het derde duel volgt vrijdag in Boston.