H&M komt met ‘Mini-me-collectie’

De Zweedse modeketen H&M komt met een nieuwe collectie op de proppen waardoor mama’s zich hetzelfde kunnen kleden als hun kroost. De collectie is vanaf donderdag beschikbaar in de webshops en in de winkels.

Twee dochters dezelfde outfit aanmeten, is een koud kunstje maar sommige moeders verlangen ernaar om hetzelfde te kunnen dragen als hun dochter. De Zweedse modeketen H&M speelt daar in hun nieuwste campagne handig op in en toont outfits die zowel te verkrijgen zijn in kindermaten als in volwassen maten.

2 mei

De zomercollectie, die bestaat uit schattige jurkjes en playsuits, wordt gekenmerkt door linnen en zachte tinten. Prijzen voor kinderen variëren tussen de 14.99 euro en 34.99 euro. Voor de dameskleding tel je er vijf euro bij.

De ‘Mini-me-collectie’ is vanaf donderdag 2 mei online te koop en in de filialen van H&M. Eerder dit jaar kwam de Zweedse modereus ook al met een bruidscollectie voor zowel de aanstaande bruid als haar genodigden.