Ploeg 'Rode Kool' wint quiz van Davidsfonds-Bree

Bree - Op vrijdag 26 april organiseerde Davidsfonds-Bree voor de 6de keer “De tafel van vier”-quiz in het Sint-Augustinusinstituut.

Elf deelnemende ploegen namen het tegen elkaar op. De quiz bestond uit 8 hoofdrondes van 10 vragen. Per vraag kon men 2 punten verdienen, maar er zat ook één bonusvraag tussen die 7 punten kon opleveren. Met spanning keken de deelnemers uit of hun ploeg de 7-puntenvraag goed had beantwoord wat al vlug een mooie voorsprong opleverde. Bij de vier tafelrondes waren telkens 30 punten te winnen.Deelnemende ploegen zoals “Geen ID”, “Schone Schijn”, “Tout Oublier”, “De Smurfen” en “De Veteranen” waren al vrij vlug op achtervolgen aangewezen. Zij waren duidelijk niet opgewassen tegen de kennis en ervaring van “Rode Kool”. Met een totaal van 86% der punten mochten zij deze quiz als overwinnaar voor de tweede keer op rij op hun palmares schrijven. Alle deelnemende ploegen mochten een mooi prijzenpakket in ontvangst nemen. Davidsfonds-Bree blikt terug op een interessante en gezellige quizavond. Bij deze wil het bestuur de vele vrijwillige medewerkers, die ervoor zorgden dat deze quiz een vlot verloop kende, van harte danken. Na meerdere positieve reacties mogen de deelnemende quizploegen er zeker van zijn dat er een 7de editie zal komen van deze ‘Tafel van vier’-quiz.