Nederlands juwelenlabel komt naar België

Juwelenlabel Anna+Nina breidt uit en gaat voor het eerst een winkel openen buiten de vertrouwde Nederlandse grenzen. Eind 2019 openen de deuren van hun eerste buitenlandse vestiging in Antwerpen. Dat schrijft Ecommerce News.

Het merk, dat al drie winkels heeft in Amsterdam, ziet de uitbreiding naar de Belgische markt als een grote kans. “De Belgische vrouw houdt nog meer van mooie producten dan de Nederlandse, waardoor we hier veel potentie zien”, zeggen de oprichtsters in een interview met Ecommerce News.

En het blijft niet bij één buitenlandse winkel. “In de toekomst willen we minstens vijf eigen winkels op strategische plaatsen wereldwijd openen en binnenkort gaan we na, Engeland, Duitsland, Denemarken, Zwitserland en België, ook in Spanje samenwerken met verkoopagenten.”

Bali

Het merk ontstond in 2012 na een reis naar het Indonesische Bali. De twee oprichtsters namen toen juweeltjes mee en probeerden die in Nederland aan de man te brengen. Ondertussen hebben ze hun eigen collecties en bieden ze ook kleding en interieurartikelen aan. Anna+Nina is ondertussen terug te vinden bij ruim driehonderd retailers waaronder de populaire webshop De Bijenkorf.