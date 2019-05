Kermiswereld in rouw: bekende foorkramer sterft na val tijdens afbreken reuzenrad

De bekende foorkramer Denis Delforge is overleden. Hij stierf dinsdag toen hij op de Grote Markt in Bergen het reuzenrad aan het afbreken was. Delforge stond jarenlang op de barricades voor het behoud van de Sinksenfoor op de Gedempte Zuiderdokken in Antwerpen, en onderhandelde daar met het stadsbestuur over de nieuwe locatie. Hij groeide zo uit tot hét gezicht van het protest. De kermiswereld is in shock door zijn dood.