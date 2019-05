Brad Pitt heeft miljoenen over voor verjaardag Jennifer Aniston

Acteur Brad Pitt heeft zijn ex-vrouw Jennifer Aniston de verrassing van haar leven bezorgd. De ‘Friends-actrice’, die in februari vijftig werd, kreeg maar liefst een cadeautje van 70 miljoen euro van haar ex.

Brad Pitt en Jennifer Aniston vroegen in 2005 de scheiding aan maar de band tussen de twee acteurs werd nooit helemaal verbroken. Toen het huwelijk van Brad Pitt met actrice Angelina Jolie drie jaar geleden op de klippen liep, hoopten fans dat de twee opnieuw samen zouden komen. “IJdele hoop”, zei Jennifer Aniston toen in meerdere interviews. “Ik ben gelukkig getrouwd met Justin Theroux.”

Onaangekondigd

Maar toen Aniston in 2017 zei dat haar tijd met Theroux erop zat, flakkerde de hoop bij heel wat fans weer op. Die hoop wordt nog versterkt door het cadeau van Pitt voor Aniston haar vijftigste verjaardag in februari dit jaar. Niet alleen kwam hij onaangekondigd langs op haar feestje, ook zou hij haar een cadeau gegeven hebben van maar liefst 70 miljoen euro.

Pitt kocht namelijk het huis terug dat ze tijdens hun huwelijk in Beverly Hills deelden en daar had hij heel wat geld voor over. In een interview na de scheiding zei Aniston dat ze echt van hun huis hield. “Een scheiding doet verschrikkelijk pijn en ik heb spijt dat ik het huis niet gehouden heb: ik ben ook mijn thuis kwijt.” Toen Aniston het nieuws vernam en was ze volgens anonieme bronnen erg ontroerd.