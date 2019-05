Mijnwerkersmuseum Eisden exposeert markante wanddoekjes

Eisden

Maasmechelen - Vroeger was borduren vaste leerstof in de meisjesscholen; de meisjes leerden al in de lagere school letters en cijfers borduren. Vooral in Midden-en Oost-Europa behoorden geborduurde wanddoekjes tot de traditie.

Toen knutselden de huismoeders tijdens hun schaarse vrije tijd zo veel mogelijk zelf. In die tijd had alles een praktische meervoudige functie; onder meer moesten wanddoekjes muren beschermen tegen vlekken of dienden als gordijntje voor keukengerei en zorgden meteen voor verfraaiing van de woonkamer. De kunstig geborduurde wanddoekjes bevatten bijna altijd moraliserende of vermanende boodschappen die men wilde doorgeven.

Een Hongaarse mijnwerkersvrouw borduurde: “Ik schenk jullie dit doekje opdat onze verhalen moeten blijven en niet alleen de geschiedenis van de bazen.”

Door schenkingen koestert het museum van de Mijnwerkerswoning een waardevolle collectie wanddoekjes met sporen van alle nationaliteiten en de talen die op de Cité gesproken werden.