Vandaag is het zover. Op de Dag van de Arbeid strijden AA Gent en KV Mechelen om de Croky Cup en een plaats in de groepsfase van de Europa League. Hier lees je alles wat je moet weten om op café tegen jouw vrienden uit te kunnen pakken met je kennis over 112 jaar Beker van België, en waar je als supporter rekening mee moet houden de dag zelf.