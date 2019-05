Slecht nieuws voor Gent: geen Chakvetadze in bekerfinale, operatie is onvermijdelijk

Drama voor Giorgi Chakvetadze. Het 19-jarige Georgische toptalent is out voor de bekerfinale van morgenmiddag tegen KV Mechelen: “We probeerden Giorgi tijdens de winterstage klaar te stomen en ook de laatste duels probeerden we hem nog wat minuten te geven”, gaf Jess Thorup vanmiddag extra duiding bij het slechte nieuws voor de Gentse fans. “Zo kwam hij in actie in Anderlecht waar hij helaas een kleine blessure opliep en die blijkt ernstiger dan gehoopt. Hij zal er dus niet bij zijn woensdag.”