Twee doden bij schietpartij in universiteit in Noord-Carolina

Bij een schietpartij in een universiteit in de Amerikaanse deelstaat Noord-Carolina zijn dinsdagnamiddag plaatselijke tijd twee mensen gedood en vier anderen verwond. Drie van de gewonden verkeren in kritieke toestand, zo heeft de politie op een persconferentie gezegd.

De dodelijke slachtoffers zouden ter plaatse zijn bezweken.

Een verdachte is gearresteerd. De politie zou die op de campus van de University of North Carolina in Charlotte (UNCC) hebben opgepakt. Politiechef van UNCC Jeff Baker zei op de persconferentie dat een politieagent de schutter snel kon stoppen. Het is dankzij het kordate optreden van de veiligheidsdiensten dat erger is vermeden, verklaarde hij.

Volgens de lokale zender WCNC is de verdachte een 22-jarige student die de school begin dit semester verliet. Over zijn motief is voorlopig niets bekend. De jongeman was gewapend met een pistool, dat een agent kon afnemen, volgens politiechef Baker.

De universiteit zelf deelde kort na het begin van de schietpartij via Twitter mee dat schoten waren afgevuurd – met het advies “vlucht, verstop je, vecht” – en later dat de campus was afgesloten terwijl veiligheidsdiensten de gebouwen doorzoeken. Studenten werd gevraagd op een veilige plaats te blijven.

NinerAlert: Shots reported near kennedy. Run, Hide, Fight. Secure yourself immediately. Monitor email and https://t.co/LxOefV3rbf — UNCC OEM (@NinerAlerts) 30 april 2019

NinerAlert: Campus lockdown continues. Remain in a safe location. Monitor email and UNCC homepage. — UNCC OEM (@NinerAlerts) 30 april 2019

Een studente deelde op Twitter een video waarin te zien is hoe studenten geëvacueerd worden en politie richting een universiteitsgebouw sprint.

Dinsdag was de laatste lesdag aan de universiteit met ongeveer 30.000 studenten. Donderdag zouden de examens er beginnen, maar die zijn nu uitgesteld.

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP

Foto: AFP