Hilde De Baerdemaeker praat voor het eerst over depressie

Actrice Hilde De Baerdemaeker heeft in de rubriek ‘Bedgeheimen’ van ‘Gert late night’ bekend dat ze een zware depressie heeft gehad. Gelukkig kreeg ze veel steun van haar omgeving. “Mijn vent was ongelooflijk. Dat is wel pure liefde.”

Ook als je kinderen krijgt, voel je alleen maar pure liefde, vertelt De Baerdemaeker. Ze noemt de periode dat ze haar veel te vroeg geboren tweeling niet mee naar huis mocht nemen, “de hel”. “Dat is het ergste wat ik ooit heb meegemaakt.”

De actrice vertelt in het openhartige gesprek ook over hoe verlegen ze als kind was, en dat ze het gevoel heeft dat haar vader niet écht dood is.

INFO

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be