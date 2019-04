Bergen wint nipt van Leuven in EuroMillions Basket League

Bergen heeft dinsdag de 31e speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling geopend met een nipte 77-76 overwinnning tegen Leuven. Bij de rust was het 36-31.

In het derde kwart (21-26) fietste Leuven het gat helemaal dicht en vroeg in het slotkwart kwam het heel even voor (58-59), maar uiteindelijk hield Bergen de twee punten thuis. Chris Jones (19 ptn), Mike Smith (13 ptn, 6 rbds) en Justin Cage (13 ptn, 4 rbds) hadden het grootse aandeel in de Henegouwse zege. Hugh Robertson was met 21 punten topscorer van de partij, maar stond in het verliezende kamp.

In de stand blijft Bergen vijfde, Leuven is negende en voorlaatste. Vrijdag staan Luik-Charleroi, Limburg United-Oostende en Mechelen-Brussels op het programma. Aalstar en Antwerp werken hun wedstrijd van de 31e speeldag pas op dinsdag 14 mei af.