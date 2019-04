WADA neemt 2262 dopingstalen mee uit Russisch antidopinglab

Drieënhalve maand nadat onderzoekers van het Wereldantidopingagentschap (WADA) toegang hebben verkregen tot data uit het Russische antidopinglab werden 2262 dopingstalen (met B-stalen inbegrepen 4524) meegenomen voor verder onderzoek. Dat deelde het WADA dinsdag mee. Het lab in kwestie werd de spil in een grootschalig onderzoek na onthullingen over een gestructureerd en staatsgeleid dopingbeleid binnen de Russische atletiek tussen 2011 en 2015. De stalen zullen buiten Rusland verder onderzocht worden.

De onderzoekscommissie liet weten “zeer tevreden te zijn met de vooruitgang in een complex dossier”, aldus voorzitter Günter Younger. “Deze monsters zullen gebruikt worden om zaken tegen vermoedelijke dopinggebruikers sterker te maken en kunnen atleten vrijspreken die de dopingregels niet hebben overtreden.”

Het dopingschandaal in de Russische atletiek barstte los in november 2015 en leidde tot de schorsing van het Russische antidopingagentschap RUSADA op 18 november 2015. Op 2 september 2018 besloot het WADA om de schorsing op te heffen, op twee voorwaarden: vrije toegang tot de elektronische gegevens van het laboratorium in Moskou en inzage in de resterende stalen die in het lab bewaard werden, om eventuele heranalyses uit te voeren. Rusland miste de deadline voor de eerste voorwaarde, die verstreek op 31 december 2018, maar het WADA startte het proces een week later alsnog op. Als het dopingbureau alle data heeft geverifieerd is een van de laatste horden genomen om de schorsing definitief op te heffen.