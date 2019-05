Bestelwagen rijdt zich klem tijdens carwash en rijdt met wastoestel naar buiten

Een rode bestelwagen heeft zaterdag voor heel wat hilariteit (en schade) gezorgd in een carwash in het Verenigd Koninkrijk. De bestuurder zat met zijn voertuig klem tijdens bij het laatste wastoestel, maar gaf extra gas om toch verder te kunnen rijden. Resultaat: hij reed met een stuk van de carwash naar buiten. Omstaanders kwamen niet meer bij van het lachen, maar de zaakvoerders van de carwash zijn wellicht iets minder blij. Volgens The Daily Mail zouden de kosten wel eens kunnen oplopen tot meer dan 10.000 euro.