Trumps nieuwste plan: asielaanvragen betalend maken

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn administratie opdracht gegeven om asielaanvragen betalend te maken en de zaken af te handelen binnen een termijn van 180 dagen. Dat heeft het Witte Huis in een verklaring meegedeeld.

De aankondiging kwam er maandagavond, nadat Trump op Twitter de Amerikaanse immigratiewetgeving had omschreven als “laks, ineffectief en gevaarlijk”. Trump wil ook dat asielzoekers betalen wanneer zij een werkvergunning aanvragen en mensen verbieden om illegaal naar de Verenigde Staten te komen of proberen de werkvergunning te verkrijgen voordat hun asielaanvraag is goedgekeurd.

Noodtoestand

De presidentiële circulaire maant ook Amerikaanse functionarissen aan om de werkvergunningen in te trekken van migranten die het bevel hebben gekregen om het land te verlaten. Trump zegt regelmatig dat migranten en asielzoekers de VS binnenvallen.

Trump had eerder de nationale noodtoestand afgekondigd om het Congres te omzeilen en miljarden dollars vrij te maken om zijn controversiële grensmuurproject te financieren.