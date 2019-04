John Crombez (SP.A) belooft minimumloon van 1.600 euro

Aan de vooravond van 1 mei, en op minder dan vier weken van de verkiezingen, breekt sp.a-voorzitter John Crombez een lans voor “zekerheid”, na vijf jaar van wat hij als rechts afbraakbeleid beschouwt. Als de SP.A na 26 mei mee bestuurt, komt er een btw-verlaging op elektriciteit, een minimumloon van 1.600 euro en een pensioen van minstens 1.500 euro, en zullen de wachtlijsten in de jeugdzorg en voor mensen met een handicap worden weggewerkt.

De rechtse partijen die sinds 2014 aan de macht zijn, hebben het sociale weefsel in Vlaanderen en België kapotgemaakt, zegt Crombez. Ze zorgen ervoor dat zekerheid, “het begin van alles”, een luxegoed voor de elite aan het worden is, zegt hij. Maar dat wil de SP.A niet laten gebeuren. “Nu niet. Na 26 mei niet. En nooit niet!”

Onderwijsfactuur

Crombez zet enkele voorstellen van zijn partij in de kijker die ervoor moeten zorgen dat niet alleen de elite, maar iedereen zekerheid krijgt en, zo klinkt het, opnieuw kan geloven in de toekomst. Zo eist sp.a een maximumfactuur in het middelbaar onderwijs. “Wie sp.a stemt, mag zeker zijn dat de factuur in het onderwijs zal dalen”, zegt Crombez.

Wie werkt en bijdraagt, moet zeker zijn van een netto minimumloon van 1.600 euro per maand. “Bijna 80% van de Vlamingen wil dat minimumloon. Dat is pas draagvlak!” Na 42 jaar te hebben en bijgedragen, moet een pensioen van minstens 1.500 euro gegarandeerd zijn. “Voor iedereen, wat je ook doet.”

Crombez trekt zelfs een rode lijn voor regeringsdeelname op Vlaams niveau. “Zonder zorgzekerheid, geen SP.A in de volgende Vlaamse regering. Wij werken de wachtlijsten in de jeugdzorg weg. Wij werken die wachtlijsten voor mensen met een handicap weg. Wie sp.a stemt, mag daar zeker van zijn.” Op federaal niveau zal de sp.a niet meebesturen als er geen verlaging van de btw op elektriciteit komt naar 6 procent.

De voorstellen van SP.A zijn nagerekend door het Nationaal Planbureau, besluit Crombez. “Een deftig loon, een goed pensioen en de beste zorg: het is wél haalbaar. Het is wél betaalbaar. Het kan wél!” (belga)