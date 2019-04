Colruyt en OKay roepen eieren met teveel PCB’s terug

Colruyt en OKay hebben dinsdag beslist de verkoop van de eieren van kippen met vrije uitloop van het merk Boni Selection met code 1-BE1138-03 terug te roepen. Bij een controle van een van hun leveranciers werd een lichte overschrijding vastgesteld van de norm van niet-dioxineachtige PCB’s in eieren.

Hoewel de overschreden norm geen directe gevolgen heeft voor de volksgezondheid, zetten de warenhuizen de verkoop van de eieren van het legbedrijf in kwestie onmiddellijk stop. Hun klanten worden gevraagd de producten niet te consumeren en terug te brengen naar hun winkel. Daar worden ze terugbetaald.

De code 1-BE1138-03 staat op de eieren zelf, op de verpakking staat de code BE-3674. Het gaat om eieren die per 6 of per 12 verpakt zitten, grootte M, L of XL hebben en minimale houdbaarheidsdata van 21 april tot en met 12 mei.