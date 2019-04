Elise Mertens maakt vlot korte metten met Kirsten Flipkens in Belgisch duel in Rabat

Elise Mertens (WTA 18) heeft zich dinsdag zonder problemen geplaatst voor de tweede ronde op het WTA-toernooi van Rabat (gravel/250.000 dollar). De titelverdedigster - en eerste reekshoofd - rekende na één uur en vijf minuten tennis in twee sets (6-3 en 6-1) af met landgenote Kirsten Flipkens (WTA 59).

De 23-Limburgse treft in de tweede ronde de Servische Ivana Jorovic (WTA 99), die maandag in haar eerste ronde in twee sets (6-3 en 6-2) korte metten maakte met de Poolse Magda Linette (WTA 86).

Ook Alison Van Uytvanck (WTA 52), het achtste reekshoofd, en Ysaline Bonaventure (WTA 122), die via de kwalificaties op de hoofdtabel kwam, plaatsten zich eerder voor de tweede ronde in Marokko. Van Uytvanck versloeg de Française Pauline Parmentier (WTA 69) in twee sets (6-4 en 6-3). Bonaventure haalde het in drie sets (2-6, 6-1 en 7-6 (9/7)) van de Slovaakse Magdalena Rybarikova (WTA 72). Van Uytvanck treft in de volgende ronde de Amerikaanse kwalificatiespeelster Varvara Lepchenko (WTA 149), Bonaventure ontmoet de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 41), het derde reekshoofd.

Greet Minnen (WTA 192) ging er maandag uit in de derde en laatste kwalificatieronde.