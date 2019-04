Vervangt Nederland Spanje op de F1-kalender?

Nederland zou volgend jaar op de F1-kalender komen en de plaats innemen van Spanje, zo bericht 'Motorsport.com'.

Nadat het enige tijd stil was rondom de eventuele organisatie van een Nederlandse F1-race in 2020 lijkt alles nu in een stroomversnelling te komen. Het ziet er immers naar uit dat we volgend jaar een Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort zullen krijgen.

Een hooggeplaatste bron zou tegenover 'Motorsport.com' hebben laten weten dat er een akkoord over een contract zou zijn maar dat er nog geen ondertekening plaatsgevonden zou hebben. Het Circuit de Barcelona-Catalunya en de GP van Spanje dreigen nu van de F1-kalender te verdwijnen en vervangen te worden door Nederland.

Het huidige contract voor de organisatie van de race in Spanje loopt dit seizoen af en de Spaanse regering heeft reeds laten verstaan dat ze financieel niet willen bijspringen. De ticketverkoop voor de Spaanse F1-race is door het afscheid van de Spaanse tweevoudig F1-kampioen Fernando Alonso serieus teruggevallen. De jaarlijkse 'vergoeding' die de promotor moet betalen voor het mogen organiseren van de F1-race lijkt daardoor onoverkomelijk te worden.

Het was al langer duidelijk dat Liberty Media een eventuele Nederlandse GP in mei graag zou zien doorgaan maar nu blijkt dus dat Nederland Spanje op de F1-kalender waarschijnlijk zal vervangen. Dat zou er meteen voor zorgen dat Nederland de eerste West-Europese race op de F1-kalender zou zijn. Traditioneel introduceren de teams dan ook hun eerste groot pakket met updates en het is ook de eerste race waarnaar ze hun eigen motorhomes meebrengen.

Voorlopig blijft het echter wachten op een officiële bekendmaking van Nederland op de F1-kalender. Bij de vele Max verstappen-fans zou dat alvast tot een groot feestje leiden. De laatste keer dat in Nederland een F1-race plaatsvond was in 1985. Niki Lauda won toen in een McLaren F1-bolide.

