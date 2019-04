Hij huilde nog tranen met tuiten na materiaalpech in Parijs-Roubaix maar Sep Vanmarcke (30) kan een voorjaar vol tegenslag dankzij een zware val in de E3 Binckbank Classic nu helemaal achter zich laten met heuglijk nieuws: hij werd immers voor de derde keer papa. Na dochter Lucie en zoon Marcel is het gezin compleet met nog een jongen erbij: Maurice.