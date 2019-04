Eisden

Maasmechelen - De Erfgoeddag in Eisden-Cité had heel wat te bieden: een tentoonstelling van geborduurde wanddoekjes, een bezoek aan de kerktoren, rondleidingen in en rond de mijnkathedraal Sint-Barbara.

In de eerste helft van de vorige eeuw borduurden mijnwerkersvrouwen van verschillende nationaliteiten wanddoekjes met allerlei stichtende spreuken. De Stichting Erfgoed Eisden verwierf door de jaren heen, een collectie van zeventig wanddoekjes. Ze is zo uniek dat een selectie werd tentoongesteld tijdens de kunstbiënnale Manifesta in 2012. Op Erfgoeddag waren de wanddoekjes gratis en doorlopend te bewonderen in het zaaltje achter en onder de Casino.

Tevens kon je een bezoek brengen aan de Mijnkathedraal. Vanop de 54 meter hoge toren kon je de groene cité, het stratenpatroon, de vroegere mijn, de terrils enzomeer aanschouwen.

Tot slot waren er nog in de namiddag drie rondleidingen in en rond de mijnkathedraal. Deze kerk ligt op de kruising van de Natiënlaan en de Kastanjelaan. Ze dateert van het jaar 1936 en is de enige kerk in België waarvan de toren niet boven de ingang maar boven het altaar staat. Ze is tevens bijzonder omwille van het metselwerk en de glasramen.