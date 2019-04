AA Gent spreekt ambitieuze taal voor bekerfinale: “Unieke kans voor de club”

D-day nadert met rasse schreden voor de Buffalo’s. Op minder dan 24 uur voor de aftrap van de bekerfinale tegen KV Mechelen, gingen Jess Thorup en Nana Asare als vertegenwoordigers van torenhoge favoriet AA Gent er nog even goed voor zitten ter gelegenheid van de persconferentie - die zoals de traditie het wil - werd voorafgegaan door een geamuseerd fotomoment met beide aanvoerders en trainers.

LEES OOK. KV Mechelen krijgt dag voor bekerfinale vooral vragen over fraudeonderzoek: “Timing is niet echt ideaal”

Maar na afloop van dat leuke intermezzo was het voor Jess Thorup meteen terug menens want de Deense coach beseft dat de partij van morgenmiddag voor zijn team cruciaal wordt in de eindafrekening van zijn debuutseizoen bij de Buffalo’s: “Dit is de match waar iedereen al maanden naar uitkeek nadat we de halve finales wonnen in Oostende. We beseffen dan ook maar al te goed het belang van deze partij.”

“Met ruim 20.000 zullen onze fans opnieuw massaal trouw op post zijn. We weten dat het niet evident wordt want de tegenstander heeft veel kwaliteiten en fysieke kracht”, had Thorup meteen al een fikse waarschuwing in petto voor zijn team. “Deze finale voorbereiden lukte best aardig. We hebben een goed beeld van hun kwaliteiten. We zagen hen drie keer aan het werk in de competitie en daarnaast waren er ook die oefenduels. Natuurlijk hebben ze al een poosje geen competitieduels afgewerkt maar we weten wat er ons te doen staat.”

En Thorup heeft zeker zijn huiswerk tijdig klaar en hield bovendien met alles rekening, zelfs met strafschoppen zo blijkt: “We oefenden op strafschoppen, uiteraard! Een finale kan daar nu eenmaal op beslist worden. Dat merkten we ook al mee tijdens de halve finales dus hebben we hier ook opnieuw op getraind, dat lijkt me logisch.”

Ondertussen rest er AA Gent nog maar weinig keus. De Buffalo’s rijden tot nu toe - door omstandigheden - een ronduit belabberd parcours in Play-off 1 en bekerwinst lijkt de enige uitweg voor een Europees ticket: “We zijn ontgoocheld met de resultaten die we in Play-off 1 hebben behaald. We keken er zo naar uit en na die vier zeges, hoorde ik sommigen zelfs praten over de titel”, aldus Thorup die hieruit ook meteen een extra prikkel voor zijn spelersgroep distilleert:

“Dit is een andere competitie en een unieke kans voor ons en de club om te bewijzen dat wij echt bij de top van het Belgische voetbal horen en daar hoort Europees voetbal bij. Ik heb als speler en coach al enkele finales afgewerkt. Geloof me, het is prachtig als je beseft dat er duizenden fans speciaal voor jou afreizen naar Brussel om deze finale bij te wonen. “

Foto: Isosport

Geen bekerfinale voor Chakvetadze, operatie lijkt onafwendbaar

Drama voor Giorgi Chakvetadze. Het 19-jarige Georgische toptalent is out voor de bekerfinale van morgenmiddag tegen KV Mechelen: “We probeerden Giorgi tijdens de winterstage klaar te stomen en ook de laatste duels probeerden we hem nog wat minuten te geven”, gaf Jess Thorup vanmiddag extra duiding bij het slechte nieuws voor de Gentse fans. “Zo kwam hij in actie in Anderlecht waar hij helaas een kleine blessure opliep en die blijkt ernstiger dan gehoopt. Hij zal er dus niet bij zijn morgen.” Chakvetadze sukkelt al enkele maanden met een kruisbandletsel maar na een intensieve behandeling lijkt een operatie en een maandenlange revalidatie stilaan onvermijdelijk.

Asare is wél fit

AA Gent kan dan wel weer een beroep doen op aanvoerder Nana Asare die vorig weekend nog uitviel met een scheenbeenblessure: “Ik ben fit”, bande de Ghanees meteen alle twijfels omtrent zijn inzetbaarheid. “Het betekent ook heel veel voor me om deze finale af te werken tegen Mechelen. Ik was hier al eens eerder om een finale te betwisten maar nu wil ik ook als winnaar uit de bus komen. We moeten hier ook van proberen te genieten, ook van de sfeer”, aldus Asare die in 2009 met Malinwa het onderspit moest delven tegen Racing Genk.

Het belooft in elk geval een boeiende finale te worden met twee supportersclans die voor een unieke sfeer zullen zorgen op de Heizelvlakte: “De twee teams hebben een andere speelstijl”, kijkt Gent-coach Thorup nog even vooruit. “Wie zijn strategie het best weet uit te voeren heeft een goede kans op winst. Als we kunnen focussen op wat we goed kunnen en wanneer we er in slagen om hun kwaliteiten te neutraliseren, ziet het er goed uit.Er zal zeker en vast een grote intensiteit voelbaar zijn, ook rondom het veld. Die externe omstandigheden moeten we ook in acht nemen.”