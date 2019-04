Beringse stalker belt 187 keer op een dag naar ex

Beringen -

Een Beringenaar van 33 heeft in de Hasseltse correctionele rechtbank zes maanden cel gekregen voor het belagen van zijn ex tussen 15 december 2016 en 5 januari 2017. Er waren dagen bij dat hij haar wel meer dan honderd maal bestookte met telefoontjes of sms’en. De ‘topdag’ was zelfs goed voor 187 oproepen.