Wandelclub De Heikneuters sluit viering koninklijke titel af

Oud-Waterschei

Genk - De leden van Wandelclub De Heikneuters Genk sloten op zondag 28 april de toekenning van hun 'Koninklijke' titel af met een uitgebreide brunch in hotel Stiemerheide.

Na de uitreiking van het predicaat 'koninklijke' tijdens een academische zitting met receptie op 23 maart en vervolgens op 7 april nog een herdenkingsmis in de Onze Lievevrouwhemelvaartkerk van Waterschei voor alle overleden leden was het nu tijd voor de leden om zelf de benen eens onder tafel te mogen schuiven.

Leden die zich nog eerst een tijdje moesten beraden of ze zich wel zouden inschrijven kwamen hopeloos te laat, want in een mum van tijd waren alle voorziene en toegelaten plaatsen gereserveerd.

Diegenen die bij de gelukkigen waren werden om 10u ’s morgens al verwacht aan het hotel Stiemerheide om na een aperitief en een welkomstwoordje van de voorzitter aan de eerste gang van het menu te beginnen. Het bleef echter niet bij één gang, maar zoals het bij een brunch past kon er van de opeenvolgende buffetten zo veel geproefd en gegeten worden dat je voor de rest van de week voldoende reserve had opgebouwd.

Dat het hele festijn voor de leden een heugelijk iets is geweest is zeker te wijten aan het voortreffelijk menu, overgoten met wijn of andere drank zowel naar keuze als naar believen, maar ook het feit dat voorzitter Jef Blokken tussen 2 gerechten in zijn afscheid als voorzitter van onze wandelclub aankondigde. In een naar zijn doen toch korte toespraak meldde hij dat hij gedurende die 15 jaren voorzitterschap mocht terugblikken op vele gelukkige en fijne momenten, maar ook op feiten die hem veel pijn hebben gedaan, zonder daarbij in detail te treden. Hij sprak zijn waardering uit voor de goede onderlinge samenwerking met de huidige Raad van Bestuur en loofde de onderlinge fijne, collegiale en kameraadschappelijke samenwerking van die bestuursleden die nu André Bisschops als nieuwe voorzitter naar voren hadden geschoven. Meteen was de inauguratie van André als nieuwe voorzitter een feit. In zijn maidenspeech dankte André zowel de uitredende voorzitter, als zijn echtgenote voor hun jaren lange inspanningen en de opofferingen die ze deden ten voordele van de wandelclub. Hij besloot wel met de hoop dat hij mag blijven rekenen op de ervaring van de oud-voorzitter en zijn begeleiding om de juiste wegen te vinden naar de deuren die voor hem in Genk steeds geopend werden.

Het eerste wapenfeit dat de nieuwe voorzitter mocht stellen viel direct in de smaak bij de aanwezige leden omdat hij eerst de vele laureaten mocht huldigen die wandelafstanden hadden gepresteerd gaande van 2.500 tot 45.000 km. Daar bleef het niet bij want van een van onze sponsors mocht de club twee 8-daagse verblijven in half pension in het Lechtal uitloten. De vele “Aaa’s” die bij de loting opstegen bewezen dat geen van de twee winnaars in de zaal aanwezig waren. Toch zullen ze hun prijs uitgereikt krijgen.

Dat het buiten bij wijlen water hoosde gaf ons allen een vredig gevoel, want we zaten nu leuk binnen. We hoopten echter wel dat het ’s anderdaags beter weer zou zijn voor de wandeling die de club op maandag 29 april organiseerde. En jawel hoor deze keer hadden we geluk, want het weer liet meer dan 600 wandelaars komen genieten van een zonnige wandeling in de vallei van de Stiemerbeek.

Toch een mooie afsluiter van deze 'koninklijke' feestelijkheden.