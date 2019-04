TREND. Een opvallende haarband

Topontwerpers zijn het erover eens: de haarband is helemaal terug van weggeweest. Of je ermee een ode brengt aan de jaren 80 of aan een prinses, zolang het accessoire maar opvalt zit je goed.

Veel modehuizen hebben het haaraccessoire opgenomen in hun gamma. Bij het Italiaanse Prada gaan ze extra bombastisch met d ehaarbanden, die bijna op halve hoedjes lijken. Bij Dior wisselen ze tussen nudekleurige haarbanden, geïnspireerd op de balletwereld. Anderzijds, in de cruise collectie, zien we foulards terugkomen als haarband. Simone Rocha pakt het romantischer aan met parels, kant en zelfs een vleugje groen, waardoor het item een kruising wordt tussen een tiara en de kroon van een bosnimf.

Adwoa Aboah en Pixie Geldof

Veel sterren, onder wie topmodel Adwoa Aboah en actrices Lupita Nyong’o en Rachel Weisz, zijn mee met de trend. Nyong’o combineerde onlangs een stoere bandana als haarband, met een lederen jurk en een saddle bag van het Franse modehuis Dior. Pixie Geldof droeg haar diadeem dan als een echte tiara.

Lupita Nyong’o en Rachel Weisz