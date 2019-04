Dit is de nieuwe succesformule van McDonald’s

De donutsticks - deel van het nieuwe ontbijtassortiment - doen het enorm goed in de VS. Foto RR

McDonald’s heeft in het eerste kwartaal een hogere vergelijkbare omzet in de boeken gezet en dat heeft het onder meer te danken aan de donutstick.

De Amerikaanse fastfoodketen wist zijn verkopen in de Verenigde Staten een boost te geven door het assortiment aan ontbijtproducten uit te breiden.

Spekdag

Zo zette McDonald’s er donutsticks op het menu. Ook was er in januari een speciale bacondag, waarbij Amerikanen gratis spek bij hun bestelling kregen. De totale opbrengsten bedroegen in de eerste drie maanden van het jaar bijna 5 miljard dollar. Dat is op vergelijkbare basis 5,4 procent meer dan een jaar terug. Buiten de VS werden vooral goede zaken gedaan in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ook McDonald’s strategie om eten bij klanten thuis te laten bezorgen, hielp een handje mee.

De keten worstelde wel met stijgende personeelskosten en duurdere grondstoffen. Om dit op te vangen hangt er aan steeds meer producten een hoger prijskaartje. De kwartaalwinst liep licht terug. Onder de streep resteerde ruim 1,3 miljard dollar, tegen bijna 1,4 miljard dollar in dezelfde periode vorig jaar. (belga)