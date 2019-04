Nieuw-Zeelanders praten het sexiest

De reissite Big 7 Travel vroeg aan 8.500 bezoekers uit 60 verschillende landen welk accent ze onweerstaanbaar vinden. Uit de antwoorden blijkt dat je helemaal naar Nieuw-Zeeland moet. Het zogenoemde Kiwi-accent is verkozen tot het mooiste ter wereld.

“Het dialect ‘Newzild’ is waanzinnig charmant”, schreef de reissite over het accent dat in Nieuw-Zeeland wordt gesproken. “Het meest sexy accent ter wereld? Het is officieel.” De top drie wordt verder aangevuld door accenten in Zuid-Afrika. Het Iers staat op nummer drie.

De vierde plaats op de lijst is voor het Italiaans. De algemene conclusie is duidelijk: “elk woord in de taal klinkt sexy.” De top tien wordt verder aangevuld met accenten uit Australië, Schotland, Frankrijk, Spanje, het Zuiden van de Verenigde Staten en Braziliaans Portugees.

Het minst aantrekkelijke accent volgens de ranglijst is het Kroatisch. De Slavische taalt bengelt helemaal onderaan de lijst op nummer vijftig. Onze Vlaamse taal werd niet in de lijst opgenomen. Die van onze Noorderburen wel - ze is terug te vinden op nummer 31.

Check hier de volledige lijst met sexy bevonden accenten.