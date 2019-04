COLUMN: Quasi-no-nonsens

Paal

Beringen - Shanna Wouters schrijft een column over het dagelijkse leven in Beringen.

Quasimodo, u kent hem wel, de klokkenluider van de Notre Dame. Die kathedraal ja, die brandend als een toorts in alle kranten stond. De laatste weken lijkt het een inferno van brandend nieuws. Het begon eind vorig jaar toen elektriciteitstekorten dreigden, vervolgens waren er grote files door een paar milliliter sneeuwval die ons land plat legden, hallucinante cijfers over diplomaloze schoolverlatende jeugd, golven van massaontslagen, 1,6 miljard te kort in de zorg voor mindervaliden, vastgebonden bejaarden in zorghuizen en uiteindelijk ook nog het dreigend watertekort.

Nee, we zijn geen derdewereldland, al lijken onze wegen daar wel op net zoals onze regering, een grote gatenkaas, een zooitje ongeregeldheden. Het is gewoon -weer- een verkiezingsjaar. Een jaar waarin elke bochel de klokken luidt. Een jaar waarin vuurtjes gestookt worden aan elkanders schenen. Toch raakte het nieuws van de Notre Dame me veel harder. Mijn bezoek, zowel aan die van Parijs als die van Marseille, enkele jaren geleden, toen ik nog een halve meter groter was omdat ik op twee benen stond, deed me verwonderd kijken naar de constructie. Datgene wat brute mankracht kan bereiken. Een kolossale triomf, die de tand des tijds doorstaan heeft. Dat is wat mensen samen kunnen bereiken. Samen. Helaas zit dat chauvinisme niet in de Belg. Tenzij het over voetbal gaat en dan nog specifieker: enkel als het over de Rode Duivels gaat.

Er is in België -gelukkig- één uitzondering: Limburg. Waar het Limburggevoel heerst, waar we samen door bloesems, water en bomen fietsen. En hoewel ik fysiek niet kan fietsen, reis ik mee met jullie verhalen, vol vreugde. Hier is het no-nonsens, met vlaai en koffieklets. We hebben onze eigen tand des tijds doorstaan, net zoals de Notre Dame, invasies overleefd. Wij overwonnen dat met onze typische gezapigheid. Heus, hier worden ook vuurtjes gestookt door politici. Maar misschien moeten wij ook gewoon niét deelnemen aan de verkiezingen zodat we kunnen vast houden aan dat ene overduidelijke verschil: die Quasi-no-nonsenshouding luidt hier de klok. De klok van gezelligheid.